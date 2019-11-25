25 ноября. Mossovetinfo.ru – Мобильное приложение «Умный шлагбаум» поможет сотрудникам экстренных служб попасть во дворы, закрытые шлагбаумами, и подъезды, оборудованные домофонами, сообщается на портале mos.ru.



Ранее сотрудники скорой помощи, коммунальщики, полицейские или пожарные тратили от 5 до 10 минут, чтобы попасть в двор дома или в подъезд. С помощью нового мобильного приложения, они смогут самостоятельно открывать шлагбаумы и двери в подъезды, оборудованные домофонами.



В тестовом режиме приложение запущено в районе Новокосино. Доступ к нему будут иметь только сотрудники экстренных служб. Для обеспечения безопасности приложение будет авторизовано – каждый пользователь будет иметь личный кабинет, логин и пароль. Это позволит определять кто именно и в какое время открыл шлагбаум или подъезд.



В настоящее время мобильное приложение действует в пяти домах на улицах Городецкая, Новокосинская и Суздальская. Эксперимент продлится до конца года. Если он будет признан удачным, систему начнут внедрять в других домах города.