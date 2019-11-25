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Город (Москва и область)     25.11.2019 08:53

Мобильное приложение поможет сотрудникам экстренных служб попасть во дворы и подъезды

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Теги:  экстренные службы  мобильное приложение  доступ 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Мобильное приложение «Умный шлагбаум» поможет сотрудникам экстренных служб попасть во дворы, закрытые шлагбаумами, и подъезды, оборудованные домофонами, сообщается на портале mos.ru.

Ранее сотрудники скорой помощи, коммунальщики, полицейские или пожарные тратили от 5 до 10 минут, чтобы попасть в двор дома или в подъезд. С помощью нового мобильного приложения, они смогут самостоятельно открывать шлагбаумы и двери в подъезды, оборудованные домофонами.

В тестовом режиме приложение запущено в районе Новокосино. Доступ к нему будут иметь только сотрудники экстренных служб. Для обеспечения безопасности приложение будет авторизовано – каждый пользователь будет иметь личный кабинет, логин и пароль. Это позволит определять кто именно и в какое время открыл шлагбаум или подъезд.

В настоящее время мобильное приложение действует в пяти домах на улицах Городецкая, Новокосинская и Суздальская. Эксперимент продлится до конца года. Если он будет признан удачным, систему начнут внедрять в других домах города.


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Теги: 
экстренные службы  мобильное приложение  доступ 

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