Moody's изменило прогноз по кредитному рейтингу Московской области со «стабильного» на «позитивный»

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по кредитному рейтингу Московской области со «стабильного» на «позитивный», что явилось следствием улучшения прогноза по суверенному рейтингу России до «позитивного», в пресс-релизе агентства от 29 января 2018 года, и следствием «эффективности долговой политики, проводимой Московской областью», - сообщает сайт министерства экономики и финансов региона.



«По мнению аналитиков Moody's, кредитоспособность Московской области отражает сбалансированные показатели бюджета, невысокий уровень долга и развитую экономику», - сообщает минэкономики и финансов региона.



«Высокий уровень доходов и контроль над расходами позволяют региону демонстрировать устойчивые финансовые показатели. Кроме того, агентство отметило эффективность долговой политики, проводимой Московской областью», - также сообщает министерство экономики и финансов Подмосковья.