29 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в понедельник, 29 апреля, приняла в первом чтении закон об электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



За проведение электронного голосования отдали свои голоса 27 депутатов, против проголосовали трое.



Ранее законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму в первом чтении приняла Госдума.



Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах, которые будут определены по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Округа для проведения электронного голосования будут определены не позднее 10 дней, после назначения выборов. Решение о назначении выборов должно быть принято не позднее 9 июня.