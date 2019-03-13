13 марта. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на заседании 13 марта утвердила 15 членов Общественной палаты столицы. Назначение проходило тайным голосованием.



Список 15 членов общественной палаты Москвы, утвержданных Московской городской Думой:



- председатель РООО «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость» Максим Иванович Буре,

- заведующая кафедрой МГИМО МИД России Оксана Викторовна Гаман-Голутвина,

- доцент ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Евгений Геннадьевич Гашо,

- директор и учредитель АНО «Центр политического Анализа и Социальных Исследований» Павел Викторович Данилин,

- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Ольга Евгеньевна Кириллова,

- президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Борисовна Косарева,

- генеральный директор казенного предприятия города Москвы «Спорткомплекс «Олимпийская Деревня - 80» Дмитрий Валериевич Кузнецов,

- советник директора Московского центра развития кадрового потенциала образования (ГАОУ ДПО МЦРКПО) Мария Николаевна Лазутова,

- профессор Гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Олег Анатольевич Матвейчев,

- председатель управляющего совета ГБОУ «Пушкинский лицей № 1500» Михаил Иванович Москвин – Тарханов,

- президент благотворительного фонда содействия культуре и спорту «Лидер» Инесса Георгиевна Пученкова,

- председатель правления Некоммерческого партнерства «МГУ ЖКХ» Валерий Геннадьевич Семенов,

- председатель Совета Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Андреевич Тарбаев,

- учредитель ООО «Неодинамика» Чернецкий Владимир Владимирович,

- директор ФГБУ культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945» Александр Яковлевич Школьник.



Общественная палата состоит из 45 членов. По 15 человек должны также утвердить мэр Москвы Сергей Собянин и уже утвержденные члены Общественной палаты. «Новый подход к формированию общественной палаты Москвы позволяет максимально широко представить интересы городского сообщества во взаимодействии со всеми органами власти. Уверен, что в третьем составе Палаты будут работать люди, чья деятельность связана с эффективной реализацией благотворительных, социальных, культурных, научно-образовательных программ и проектов», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.



При этом членами Общественной палаты не могут быть:



1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;



2) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;



3) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании пункта 6 статьи 26 Закона города Москвы № 34 (грубое нарушение лицом Кодекса этики членов Общественной палаты). В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава;



4) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;



5) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.



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