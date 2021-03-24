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Город (Москва и область)     24.03.2021 12:24

Мосгордума возвращается к очным заседаниям

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Теги:  Мосгордума  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы приняли проект решения о поэтапном снятии ограничений в столичном парламенте, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Согласно проекту, с 25 марта заседания Мосгордумы вновь будут проходить в очном режиме в здании городского парламента.

Также в очном формате будут проводиться заседания профильных комиссий, фракций, постоянного депутатского объединения и совместного собрания фракций и постоянного депутатского объединения. При этом, залы заседаний должны быть заполнены не более, чем на 50%.

За день до заседания парламента его формат будет определяться с помощью экспресс-тестирования на коронавирус депутатов и сотрудников аппарата Мосгордумы.

Также определено максимальное количество посетителей для депутатов и сотрудников аппарата Мосгордумы. В день депутаты смогут принимать не более 10 посетителей, сотрудники аппарата - не более 25 посетителей.

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Теги: 
Мосгордума  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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