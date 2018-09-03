3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отказал в иске кандидату в мэры Москвы от КПРФ Вадиму Кумину, который требовал снять с выборов действующего мэра Москвы Сергея Собянина.



По мнению Кумина, во время предвыборной компании использовал незаконные методы агитации. Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры заявили, что истец не предоставил каких-либо доказательств в подтверждение иска. В результате Мосгорсуд отказал Кумину в удовлетворении иска.



Решение суда пока не вступило в силу, так как Кумин уже заявил, что обжалует решение Мосгорсуда в Верховном суде.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).