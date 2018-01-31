Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома по программе реновации в САО

31 января. Mossovetinfo.ru – Мосстройнадзором «выявлены нарушения технологии и качества производства работ» при строительстве жилого дома по программе реновации в САО Москвы дома на ул. Тимирязевская, вл. 8 на севере Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс службе организации со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.



«По итогам проверки выявлены нарушения технологии и качества производства работ, на основании которых за ненадлежащий строительный контроль на технического заказчика (КП «Управление гражданского строительства») оформлены протоколы об административном правонарушении в размере 120 тыс. руб.», - сообщает Моссотройнадзор.



«В ходе проведения проверки эксперты лабораторий выполнили 15 инструментальных исследований, среди которых оценка соответствия смонтированной схемы электроустановки, оценка соответствия массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов в воздухе помещений жилого и общественного назначения», - сообщили ИА «Моссовет».