Другие материалы
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Город
31.01.2018, 12:44
Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году
31 января. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сейчас он ...
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Город
31.01.2018, 11:01
Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома по программе реновации в САО
31 января. Mossovetinfo.ru – Мосстройнадзором «выявлены нарушения технологии и качества производства работ» при строительстве жилого дома по программе реновации в САО Москвы дома на ул. Тимирязевская,...
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Город
31.01.2018, 09:54
Более 700 ДТП зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки
31 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки в условиях сильного зарегистрировали более 700 ДТП. По информации столичного управления ГИБДД, за сутки в Москве произошло 25 серьезных ав...