22 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест стал единственной региональной организацией в России, которая получила право банкротить проблемных застройщиков, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Как сообщила глава ведомства Анастасия Пятова, при наличии у застройщика признаков неплатежеспособности, Москомстройинвест вправе обратиться в суд, с требованием признать такого застройщика банкротом. Если суд согласиться с доводами ведомства, достраивать объекты таких застройщиков будет Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.
При этом Пятова уточнила, что право подать в суд с требованием признать застройщика банкротом, Москомстройинвест получил только в отношении тех застройщиков, которые работают на территории Москвы.
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