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Город (Москва и область)     22.10.2019 11:25

Москомстройинвест получил право банкротить проблемных застройщиков

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Теги:  Москомстройинвест  застройщики  долевое строительство  банкротство 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест стал единственной региональной организацией в России, которая получила право банкротить проблемных застройщиков, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Как сообщила глава ведомства Анастасия Пятова, при наличии у застройщика признаков неплатежеспособности, Москомстройинвест вправе обратиться в суд, с требованием признать такого застройщика банкротом. Если суд согласиться с доводами ведомства, достраивать объекты таких застройщиков будет Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

При этом Пятова уточнила, что право подать в суд с требованием признать застройщика банкротом, Москомстройинвест получил только в отношении тех застройщиков, которые работают на территории Москвы.


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Теги: 
Москомстройинвест  застройщики  долевое строительство  банкротство 

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