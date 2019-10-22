22 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест стал единственной региональной организацией в России, которая получила право банкротить проблемных застройщиков, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Как сообщила глава ведомства Анастасия Пятова, при наличии у застройщика признаков неплатежеспособности, Москомстройинвест вправе обратиться в суд, с требованием признать такого застройщика банкротом. Если суд согласиться с доводами ведомства, достраивать объекты таких застройщиков будет Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.



При этом Пятова уточнила, что право подать в суд с требованием признать застройщика банкротом, Москомстройинвест получил только в отношении тех застройщиков, которые работают на территории Москвы.