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Город (Москва и область)     06.12.2019 13:16

Московская канатная дорога будет работать бесплатно 10 декабря

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Теги:  канатная дорога  бесплатный проезд 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В честь своего первого дня рождения во вторник, 10 декабря Московская канатная дорога будет работать бесплатно, сообщается на официальном сайте дороги.

На верхней станции дороги «Воробьевы горы» с 11:00 до 21:00 будут проходить праздничные мероприятия, гостей ждут конкурсы, викторины и сувениры.

Московская канатная дорога открылась в ноябре 2018 года. За первый год работы дорогой воспользовались более 1,8 миллиона человек.


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Теги: 
канатная дорога  бесплатный проезд 

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