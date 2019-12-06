6 декабря. Mossovetinfo.ru – В честь своего первого дня рождения во вторник, 10 декабря Московская канатная дорога будет работать бесплатно, сообщается на официальном сайте дороги.



На верхней станции дороги «Воробьевы горы» с 11:00 до 21:00 будут проходить праздничные мероприятия, гостей ждут конкурсы, викторины и сувениры.



Московская канатная дорога открылась в ноябре 2018 года. За первый год работы дорогой воспользовались более 1,8 миллиона человек.