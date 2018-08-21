21 августа. Mossovetinfo.ru – Детская литература станет главной темой традиционной Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), которая пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября, сообщает пресс-служба ММКВЯ.



В выставке примут участие 300 издательств из 25 стран. Они представят более 100 тысяч книг со всего мира. Традиционно на ярмарке будет организовано несколько площадок, на которых будут представлены книги разной тематики.



В рамках ММКВЯ пройдут творческие встречи с писателями, презентации новинок, литературные конкурсы. Кроме того, пройдет презентация Международного конгресса по детской книге, который пройдет в Москве в 2020 году, а также деловая конференция «Книжный рынок России» и Международный конгресс переводчиков.