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12:43 Город (Москва и область) Московская полиция предостерегла от участия в несанкционированных акциях
12:00 В России Роскосмос начал строительство новой орбитальной станции
11:45 Власть В МИД РФ ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
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