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Город (Москва и область)     20.04.2021 12:43

Московская полиция предостерегла от участия в несанкционированных акциях

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Теги:  МВД  полиция  несанкционированные акции  предостережение 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Московская полиция на своем официальном сайте опубликовала предостережение от участия в несанкционированных акциях.

В заявлении ГУВД Москвы указано, что в сети интернет распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. Данные акции не согласованы с органами исполнительной власти Москвы. При этом, акции планируются вблизи зданий органов государственной власти, что запрещено законом.

Кроме того, с 5 марта 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса действует ряд ограничений, в том числе связанных с проведением публичных мероприятий. Проведение несанкционированных акций несет угрозу здоровью людей.

Московская полиция предпримет все меры для охраны общественного порядка и соблюдения законности. Нарушители будут привлечены к ответственности. В связи с этим, граждан призывают воздержаться от участия в незаконных акциях.

Ранее с призывом отказаться от участия в несанкционированных акциях выступило МВД РФ.

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Теги: 
МВД  полиция  несанкционированные акции  предостережение 

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