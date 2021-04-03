 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     03.04.2021 06:38

Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  шампунь  дороги  тротуары  промывка 

3 апреля. Mossovetinfo.ru В субботу, 3 апреля, впервые в нынешнем году улицы и дороги Москвы промоют с помощью специального шампуня для удаления накопившегося загрязнения. В апреле запланировано провести четыре уборки дорог с промывкой шампунем. Шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве. После промывки шампунем все объекты помоют обычной водой.

Должны быть помыты все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Специальные комплексные бригады вручную помоют дороги в местах не доступных для коммунальной техники.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  шампунь  дороги  тротуары  промывка 

Возврат к списку

Лента новостей

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

06:38 Город (Москва и область) Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня

19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

18:12 Общество Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального о медицинской помощи

Актуальные материалы

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru