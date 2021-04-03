Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

3 апреля. Mossovetinfo.ru В субботу, 3 апреля, впервые в нынешнем году улицы и дороги Москвы промоют с помощью специального шампуня для удаления накопившегося загрязнения. В апреле запланировано провести четыре уборки дорог с промывкой шампунем. Шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве. После промывки шампунем все объекты помоют обычной водой.



Должны быть помыты все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. Специальные комплексные бригады вручную помоют дороги в местах не доступных для коммунальной техники.