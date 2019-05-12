12 мая. Mossovetinfo.ru – Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая в рамках акции «Московская музейная неделя».



Посмотреть, в какой день какой музей работает бесплатно, можно на сайте «Мосгортура». Бесплатные билеты можно получить в кассе. Предварительная регистрация или какие-либо документы не требуются.



Ранее музеи работали бесплатно только каждое третье воскресенье месяца.