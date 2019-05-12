12 мая. Mossovetinfo.ru – Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая в рамках акции «Московская музейная неделя».
Посмотреть, в какой день какой музей работает бесплатно, можно на сайте «Мосгортура». Бесплатные билеты можно получить в кассе. Предварительная регистрация или какие-либо документы не требуются.
Ранее музеи работали бесплатно только каждое третье воскресенье месяца.
13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая
11:37 Происшествия Прощение с Сергеем Доренко 12 мая не состоится
14:19 Город (Москва и область) Назван район Москвы, через который проезжает больше всего машин
14:08 Город (Москва и область) В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая
10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве
10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве
09:58 Город (Москва и область) Как работает метро 9 мая в Москве
16:26 Происшествия Суд приговор Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, Павла Мамаева - к 1 году и 5 месяцам