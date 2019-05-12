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Город (Москва и область)     12.05.2019 13:01

Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

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Теги:  музеи 

12 мая. Mossovetinfo.ru – Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая в рамках акции «Московская музейная неделя».

Посмотреть, в какой день какой музей работает бесплатно, можно на сайте «Мосгортура». Бесплатные билеты можно получить в кассе. Предварительная регистрация или какие-либо документы не требуются.

Ранее музеи работали бесплатно только каждое третье воскресенье месяца.


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Карта места

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Теги: 
музеи 

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