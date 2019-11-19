19 ноября. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили обширную программу к празднованию Дня Матери 23 и 24 ноября, сообщается на портале mos.ru.
Восемь московских парков подготовили десятки бесплатных мероприятий, которые можно будет посетить всей семьей. Для посетителей пройдут уроки рукоделия, выставки детских рисунков, викторины, конкурсы, музыкальные выступления, выступления чтецов.
Праздничная программа пройдет в парке «Зарядье», в Измайловском, Таганском, Лианозовском, Бабушкинском парках, в ландшафтном парке «Митино», в парке «Северное Тушино» и Парке Победы.
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