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Город (Москва и область)     12.03.2019 16:17

Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан

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Теги:  парки  Активный гражданин  опросы 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

На портале «Активный гражданин» запущено голосование, в рамках которого граждане могут выбрать какие именно занятия на открытом воздухе они бы хотели увидеть в городских парках.

Москвичи могут выбрать среди различных вариантов: занятия йогой и танцами, занятия на уличных тренажерах, занятия иностранными языками, организация летних читален, занятия беговыми тренировками или скандинавской ходьбой. Кроме того, москвичи могут предложить свои варианты для организации летнего досуга в парках Москвы.


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Карта места

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Теги: 
парки  Активный гражданин  опросы 

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