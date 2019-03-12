12 марта. Mossovetinfo.ru – Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



На портале «Активный гражданин» запущено голосование, в рамках которого граждане могут выбрать какие именно занятия на открытом воздухе они бы хотели увидеть в городских парках.



Москвичи могут выбрать среди различных вариантов: занятия йогой и танцами, занятия на уличных тренажерах, занятия иностранными языками, организация летних читален, занятия беговыми тренировками или скандинавской ходьбой. Кроме того, москвичи могут предложить свои варианты для организации летнего досуга в парках Москвы.