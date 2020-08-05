5 августа. Mossovetinfo – Театры, концертные залы и цирки Москвы обязали измерять температуру посетителей, соответствующий приказ опубликован на официальном сайте департамента культуры столицы.



В приказе сказано, что посетители будут допускаться в указанные заведения, только после контроля температуры тела бесконтактным способом и визуального осмотра. Посетители, имеющие признаки заболевания ОРВИ или температуру тела выше 37 градусов, допускаться не будут, им будет рекомендовано отправиться в поликлинику для диагностики и получения лечения.