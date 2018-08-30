30 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти ввели надбавку учителям за классное руководство, о подписании соответствующего постановления сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом педсовете.
По словам Собянина, к нему неоднократно обращались руководители образовательных учреждений, по мнению которых, классное руководство является для преподавателей дополнительной нагрузкой, которая должна дополнительно оплачиваться.
Доплата за руководство классом, в котором обучается 25 человек, составит 12,5 тысячи рублей.
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