Московские улицы вымоют шампунем

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Московские улицы в апреле четыре раза вымоют шампунем. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.



По его словам, таким образом с дороги смоют пленку из остатков бензина и резины, которая остается после зимы.



Кроме того, от грязи отмоют дорожные знаки и другие дорожные конструкции.