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Город (Москва и область)     22.01.2021 09:13

Московские власти предложили отменить НДС для ресторанов

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Теги:  рестораны  налоги  НДС  поддержка 

22 января. Mossovetinfo.ru – Московские власти обратились к российскому правительству с предложением снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса, сообщают РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, в связи с пандемией коронавируса данная отрасль переживает нелегкие времена, и 2020 и 2021 годы для нее будут сложными, а снижение или полная отмена НДС помогут рестораторам пережить этот период, снизить нагрузку на предприятия.

Заммэра также заявил, что ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, поэтому на него распространяются меры поддержки, которые внедрило для бизнеса правительство Москвы.

Предложение о снижении или отмене НДС для рестораторов поддержало Минэкономразвития.

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Теги: 
рестораны  налоги  НДС  поддержка 

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