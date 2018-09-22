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Город (Москва и область)     22.09.2018 11:11

Московские власти установили сумму прожиточного минимума в столице

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Теги:  прожиточный минимум  Правительство Москвы 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы установило размер прожиточного минимума в столице по итогам II квартала 2018 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сумма прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 16 463 рубля. Это на 677 рублей больше, чем в I квартале 2018 года.

При этом, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 18 781 рубля, для пенсионеров – 11609 рублей, для детей – 14 329 рублей.


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Теги: 
прожиточный минимум  Правительство Москвы 

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