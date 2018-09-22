22 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы установило размер прожиточного минимума в столице по итогам II квартала 2018 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сумма прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 16 463 рубля. Это на 677 рублей больше, чем в I квартале 2018 года.
При этом, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 18 781 рубля, для пенсионеров – 11609 рублей, для детей – 14 329 рублей.
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