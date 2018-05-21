21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выделили 100 квартир, которые участники программы реновации могут купить за доплату при реализации программы.



Квартиры выделены в двух домах на Проспекте Вернадского, а также в двух домах на улицах Гжатская и Красных Зорь. Список квартир с информацией о планировке и стоимости размещен на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Ранее московские власти уже выделили 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир, доступных к приобретению с доплатой в рамках программы реновации. Выделенные квартиры расположены в доме 62Б на 5-й Парковой улице.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новые квартиры в марте 2018 года.