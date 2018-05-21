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Город (Москва и область)     21.05.2018, 15:49

Московские власти выделили 100 квартир для покупки за доплату по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  реновация  реновация жилья  недвижимость  покупка жилья 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выделили 100 квартир, которые участники программы реновации могут купить за доплату при реализации программы.

Квартиры выделены в двух домах на Проспекте Вернадского, а также в двух домах на улицах Гжатская и Красных Зорь. Список квартир с информацией о планировке и стоимости размещен на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Ранее московские власти уже выделили 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир, доступных к приобретению с доплатой в рамках программы реновации. Выделенные квартиры расположены в доме 62Б на 5-й Парковой улице.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новые квартиры в марте 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  реновация  реновация жилья  недвижимость  покупка жилья 

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