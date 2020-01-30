30 января. Mossovetinfo.ru – Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение продлить каникулярный режим для студентов из Китая до 1 марта, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Данное решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Кроме того, по словам Раковой, в общежитиях, куда вернулись студенты, побывавшие на каникулах в Китае, будет организован совместный медицинский контроль. У студентов будут проверять температуру сразу после возвращения, а затем ежедневно перед выходом на занятия.
Ранее о рекомендации ВУЗам продлить каникулы китайским студентам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 7736 человек, еще у 12 167 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 170 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в России создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации.
В свою очередь, в Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом.
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