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Город (Москва и область)     30.01.2020 13:39

Московские ВУЗы продлили каникулы китайских студентов до 1 марта из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  студенты  ВУЗы 

30 января. Mossovetinfo.ru – Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение продлить каникулярный режим для студентов из Китая до 1 марта, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Данное решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, по словам Раковой, в общежитиях, куда вернулись студенты, побывавшие на каникулах в Китае, будет организован совместный медицинский контроль. У студентов будут проверять температуру сразу после возвращения, а затем ежедневно перед выходом на занятия.

Ранее о рекомендации ВУЗам продлить каникулы китайским студентам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 7736 человек, еще у 12 167 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 170 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.

Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в России создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации.

В свою очередь, в Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  студенты  ВУЗы 

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