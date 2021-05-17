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Город (Москва и область)     17.05.2021 17:37

Московский урбанистический форум пройдет в офлайн и онлайн-формате

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Теги:  Московский урбанистический форум  МУФ-2021 

17 мая. Mossovetinfo.ru — В связи с пандемией коронавируса, в 2021 году Московский урбанистический форум пройдет в гибридном формате, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Российские спикеры форума будут выступать на заседаниях в офлайн-режиме, а иностранные спикеры будут подключаться к выступлениям и обсуждениям в режиме онлайн.

В этом году форум пройдет в концертном зале и парке «Зарядье» с 1 по 4 июля. Тема форума в этом году «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

Планируется, что в форуме примут участие более 350 российских и иностранных спикеров и около 7 тысяч участников. Кроме того, ожидается до 20 тысяч онлайн-зрителей.

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Карта места

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Теги: 
Московский урбанистический форум  МУФ-2021 

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