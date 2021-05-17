Московский урбанистический форум пройдет в офлайн и онлайн-формате

17 мая. Mossovetinfo.ru — В связи с пандемией коронавируса, в 2021 году Московский урбанистический форум пройдет в гибридном формате, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.



Российские спикеры форума будут выступать на заседаниях в офлайн-режиме, а иностранные спикеры будут подключаться к выступлениям и обсуждениям в режиме онлайн.



В этом году форум пройдет в концертном зале и парке «Зарядье» с 1 по 4 июля. Тема форума в этом году «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».



Планируется, что в форуме примут участие более 350 российских и иностранных спикеров и около 7 тысяч участников. Кроме того, ожидается до 20 тысяч онлайн-зрителей.