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Город (Москва и область)     05.03.2019 19:17

Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».

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Теги:  MUF2019  Московский урбанистический форум  МУФ  МУФ2019  MUF  Зарядье  парка Зарядье  Сергей Собянин  Собянин 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, форум пройдет с 4 по 7 июля. «Обсудим проекты, которые повышают качество жизни», - отметил мэр Москвы,

Кроме того, на форум впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья. На форуме также будет организована открытая программа для москвичей.


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Карта места

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Теги: 
MUF2019  Московский урбанистический форум  МУФ  МУФ2019  MUF  Зарядье  парка Зарядье  Сергей Собянин  Собянин 

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