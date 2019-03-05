5 марта. Mossovetinfo.ru – Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, форум пройдет с 4 по 7 июля. «Обсудим проекты, которые повышают качество жизни», - отметил мэр Москвы,
Кроме того, на форум впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья. На форуме также будет организована открытая программа для москвичей.
19:17 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».
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