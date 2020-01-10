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Город (Москва и область)     10.01.2020 11:25

Московский зоопарк начал принимать нераспроданные елки

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Теги:  Московский зоопарк  елки  животные в городе 

10 января. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк начал прием елей и сосен, нераспроданных перед Новым годом на елочных базарах, сообщается на портале mos.ru.

Хвойные деревья являются хорошим подарком обитателям зоопарка, для травоядных животных они являются полезной добавкой в рацион, а хищники любят точить клыки и когти о стволы деревьев.

Московский зоопарк уже несколько лет принимает в дар нераспроданные хвойные деревья с елочных базаров. При этом, передать деревья в дар могут только юридические лица, так как на деревьях из квартир могут остаться фрагменты елочных украшений, гирлянд и мишуры. Кроме того, деревья, стоявшие в помещении, теряют аромат и становятся менее интересны для животных.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, с 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи сосен и елей, которые не нашли своих покупателей.


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Теги: 
Московский зоопарк  елки  животные в городе 

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