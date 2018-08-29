29 августа. Mossovetinfo.ru – Московскую усадьбу постройки XIXвека, расположенную на Новой Басманной улице, признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.



В реестр памятников архитектуры включены двухэтажный каменный дом с мезонином, одноэтажный флигель, а также фрагменты ограды здания из каменных столбов и металлической решетки.



Усадьба была построена в 1815 году, взамен деревянных строений, сгоревших в пожаре 1812 года. В 1859 году в этой усадьбе гостил знаменитый французский писатель Александр Дюма, который навещал там поэтессу Евгению Ростопчину. В 1870 году, по заказу нового владельца усадьбы, купца Ивана (Иогана) Павловича Прове, архитектор Роберт Гедике полностью перестроил усадьбу, придав ей тот вид, в котором она дошла до наших дней. Фундамент цокольного этажа был отделан черным мрамором, из него же сделаны наличники окон цокольного этажа. На фасаде здания появилось много лепных и скульптурных элементов, изготовленных по заказу в Санкт-Петербурге. Эти элементы в хорошем состоянии дошли до наших дней.



Статус выявленного объекта культурного наследия означает, что здание находится под охраной государства. Его нельзя сносить, также запрещено нарушать его исторический облик. Все работы, которые могут проводится в здании, должны проходить только под контролем специалистов Мосгорнаследия.