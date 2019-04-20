20 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва ежедневно нуждается в 200 литрах донорской крови. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Спасибо тем, кто делится самым важным, будьте здоровы», - написал Собянин.
Национальный день донора отмечается 20 апреля.
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