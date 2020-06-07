7 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более 195 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице было подтверждено 1956 случаев заболевания, вылечились 2283 человека.



Всего за все время в Москве от коронавируса выздоровели 102 714 человек, умерли – 2919 человек (за сутки – 55).