Другие материалы
-
Город (Москва и область)
29.05.2020, 14:43
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений уже через две недели - власти
29 мая. Mossovetinfo.ru – Если ситуация с коронавирусом не будут ухудшаться, Москва может уже через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений, заявила эфире телеканала «Россия 24» за...
-
Город (Москва и область)
29.05.2020, 12:02
Началось строительство метро до аэропорта Внуково
29 мая. Mossovetinfo.ru – Началось строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. ...
-
Город (Москва и область)
29.05.2020, 10:43
В Подмосковье число случаев заражения короанвирусом превысило 37 тысяч
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 773 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 37 503 случая. На да...