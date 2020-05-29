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Город (Москва и область)     29.05.2020 14:43

Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений уже через две недели - власти

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Теги:  Анастасия Ракова  ограничения  снятие ограничений 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Если ситуация с коронавирусом не будут ухудшаться, Москва может уже через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений, заявила эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», - заявила Ракова

Ранее Мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 1 июня москвичам разрешены прогулки. Кроме того, с 1 июня в Москве возобновляют работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, а также мультисервисы и предприятия бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.


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Теги: 
Анастасия Ракова  ограничения  снятие ограничений 

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