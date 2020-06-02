2 июня. Mossovetinfo.ru – Определенные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в Москве придется соблюдать до появления вакцины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».



«Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан», - заявил мэр Москвы.



Собянин отметил, что в России, и в частности в Москве, разрабатывается три очень преспективные вакцины.



Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.