 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     02.06.2020 19:08

Москва надеется получить первые партии вакцины от коронавируса осенью - Собянин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  вакцинация  Сергей Собянин 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Определенные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в Москве придется соблюдать до появления вакцины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

«Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан», - заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что в России, и в частности в Москве, разрабатывается три очень преспективные вакцины.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  вакцинация  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

19:08 Город (Москва и область) Москва надеется получить первые партии вакцины от коронавируса осенью - Собянин

18:22 Город (Москва и область) Более 500 тысяч человек в Москве вернулись к работе после запуска непродовольственной торговли

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:37 Город (Москва и область) Дом на 258 квартир по программе реновации построят в Тимирязевском районе в 2022 году

16:26 Общество МЧС: в Москве 3 июня ожидаются гроза и сильный ветер

Актуальные материалы

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru