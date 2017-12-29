29 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов, а также системы зарядки для них. Об этом сообщается на едином транспортном портале.



Электробусы поставят в 2018 году. Всего будет проведено три аукциона по 100 электробусов каждый. Стартовая цена каждого - 10,5 миллиарда рублей.