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Город     29.12.2017 21:23

Москва объявила конкурс на поставку электробусов

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Теги:  электробусы  конкурсы  аукционы 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов, а также системы зарядки для них. Об этом сообщается на едином транспортном портале.

Электробусы поставят в 2018 году. Всего будет проведено три аукциона по 100 электробусов каждый. Стартовая цена каждого - 10,5 миллиарда рублей.


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Карта места

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Теги: 
электробусы  конкурсы  аукционы 

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