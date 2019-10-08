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Город (Москва и область)     08.10.2019 17:11

Москва планирует перейти на автоматизированную систему отопления через пять лет - власти

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Теги:  Петр Бирюков  ЖКХ  отопление  цифровизация 

8 октября. Mossovetinfo.ru – В течение пяти лет Москва перейдет на автоматизированную систему отопления, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, цифровизация в первую очередь применима именно в сфере ЖКХ. На объектах будут устанавливать автоматические краны, которые сами будут регулировать температуру в доме в зависимости от внешних условий и подавать сигнал на ТЭЦ.

Бирюков также напомнил, что в настоящее время на то, чтобы понизить температуру теплоносителя в сети необходимо порядка четырех часов.


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Теги: 
Петр Бирюков  ЖКХ  отопление  цифровизация 

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