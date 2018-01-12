Москва получила международную премию за развитие транспорта

Москва получила международную премию Sustainable Transport Award за устойчивое развитие транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая. Столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и МЦК», - написал Собянин,



Мэр Москвы отметил, что города «много вопросов и проблем в работе общественного транспорта», но столицы уже на равных может конкурировать с мировыми городами.