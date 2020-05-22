22 мая. Mossovetinfo.ru – Москва потеряла за апрель, когда не работали многие предприятия и организации из-за пандемии коронавируса, более 65 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент финансов столицы. Упали поступления подоходного налога, а также выплаты налога на прибыль.

Поступления от НДФЛ снизились на 23,6% (24,1 миллиарда рублей) по сравнению с апрелем 2019 года. Доходы бюджета от налога на прибыль организаций упали на 32,3% (44,1 миллиарда рублей).



При этом общая сумма налоговых поступлений за январь - апрель 2020 года снизилась на 5,3% (43,2 миллиарда рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ранее московские власти ожидали за этот период рост на 8%.