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Город     09.01.2018 14:46

Москва стала лидером популярных у туристов российских городов на Рождество 2018

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Теги:  Москва  Петербург  Рождество  туризм  рейтинг  власть  эффективность 

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Москва стала лидером популярных у туристов российских городов на Рождество, показывает анализ брони отелей и апартаментов с 6 по 8 января 2018 года. Об этом во вторник сообщил комитет по туризму Петербурга, отметив, что Петербург уступил Москве первое место популярных российских городов на Рождество.

По данным рейтинга, первое место досталось Москве, на втором – Петербург, далее – Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород.
В Москве туристы останавливались на 5 ночей, потратив на жизнь 3,8 тысячи рублей ежесуточно, а в Петербурге - в среднем на 4,5 ночи и тратили на проживание 4,7 тысячи рублей в сутки, отмечают составители рейтинга.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», в 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей. 

  Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Путешествие в Рождество» - лучшие развлечения и хорошее настроение. Городской фестиваль «Путешествие в Рождество» продолжается до 14 января. 

Напомним, что с завтрашнего дня, с 10 января, на крупнейшей в Европе тюбинговой горке на ВДНХ в часть рабочих дней (со вторника по пятницу) в дневное время с 11:00 до 16:00 будет организовано бесплатное катание. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  Петербург  Рождество  туризм  рейтинг  власть  эффективность 

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