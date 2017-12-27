27 декабря. Mossovetinfo.ru – Пробки в Москве вечером в среду 27 декабря достигли уровня 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».



Наиболее сильно движение затруднено на вылетных магистралях в сторону области, а также на всем протяжении МКАД, Третьего транспортного кольца и Садового кольца.



Ранее Единый транспортный портал Москвы сообщил, что на загруженность дорог в Москве влияет погода, а также то, что в среду на новогодние мероприятия в Москву прибыли более 3,5 тысячи детей из разных регионов России. Для их перевозки выделено 75 автобусов.



Автомобилистам рекомендуется для поездок в сторону области дождаться окончания часа пик и совершать поездки после 20:00, а для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.