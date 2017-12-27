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Город     27.12.2017 18:33

Москва вечером 27 декабря встала в 8-бальных пробках

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Теги:  пробки  дорожное движение 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Пробки в Москве вечером в среду 27 декабря достигли уровня 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее сильно движение затруднено на вылетных магистралях в сторону области, а также на всем протяжении МКАД, Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

Ранее Единый транспортный портал Москвы сообщил, что на загруженность дорог в Москве влияет погода, а также то, что в среду на новогодние мероприятия в Москву прибыли более 3,5 тысячи детей из разных регионов России. Для их перевозки выделено 75 автобусов.

Автомобилистам рекомендуется для поездок в сторону области дождаться окончания часа пик и совершать поездки после 20:00, а для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.


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Карта места

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Теги: 
пробки  дорожное движение 

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