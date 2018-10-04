4 октября. Mossovetinfo.ru – Москва вола в пятерку самых освещенных городов мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».



По словам Собянина, за последние годы освещенность Москвы выросла на 50%. При этом, увеличения расходов электроэнергии на освещение не потребовалось, благодаря применению современных энергоэффективных технологий.



Таким образом, рост освещенности не привел к повышению давления на экологию города.