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Город (Москва и область)
04.10.2018, 12:20
Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира
4 октября. Mossovetinfo.ru – Москва вола в пятерку самых освещенных городов мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на международном форуме «Российская энергетическая неделя». По словам Собяни...
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Город (Москва и область)
04.10.2018, 11:43
Участок Филевской линии метро закроют для пассажиров 6 и 7 октября
4 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, сообщает пресс-с...
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Город (Москва и область)
04.10.2018, 09:54
Новый рекорд пассажиропотока установлен на МЦК 2 октября
4 октября. Mossovetinfo.ru – Новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров установлен на МЦК 2 октября, сообщается на официальном сайте МЖД. В течение дня поезда «Ласточка» перевезли по ...