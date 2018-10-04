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Город (Москва и область)     04.10.2018 12:20

Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира

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Теги:  Москва  освещение 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Москва вола в пятерку самых освещенных городов мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

По словам Собянина, за последние годы освещенность Москвы выросла на 50%. При этом, увеличения расходов электроэнергии на освещение не потребовалось, благодаря применению современных энергоэффективных технологий.

Таким образом, рост освещенности не привел к повышению давления на экологию города.


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Карта места

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Теги: 
Москва  освещение 

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