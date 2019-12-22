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Город (Москва и область)     22.12.2019 14:26

Москвичей предупредили об ожидающемся тумане 22-23 декабря

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Теги:  МЧС  предупреждение  туман 

22 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших суток в Москве ожидается туман, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

Сообщается, что во второй половине дня в воскресенье, 22 декабря в некоторых районах Москвы образуется туман, в результате чего видимость на дорогах снизиться до 300-800 метров. Подобная погода сохранится до 15:00 понедельника, 23 декабря.

Водителям рекомендуется в условиях тумана значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей. Пешеходам при движении по краю тротуара рекомендовано обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  туман 

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