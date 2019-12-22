22 декабря. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших суток в Москве ожидается туман, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Сообщается, что во второй половине дня в воскресенье, 22 декабря в некоторых районах Москвы образуется туман, в результате чего видимость на дорогах снизиться до 300-800 метров. Подобная погода сохранится до 15:00 понедельника, 23 декабря.



Водителям рекомендуется в условиях тумана значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей. Пешеходам при движении по краю тротуара рекомендовано обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.