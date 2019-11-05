5 ноября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило горожан об ожидающемся усилении ветра, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что с 17:00 вторника, 5 ноября до 03:00 среды, 6 ноября, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Гражданам рекомендуют, находясь на улице обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды, не парковать автомобили под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, соблюдать осторожность.
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