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Город (Москва и область)     05.11.2019 15:30

Москвичей предупредили об усилении ветра 5-6 ноября

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило горожан об ожидающемся усилении ветра, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что с 17:00 вторника, 5 ноября до 03:00 среды, 6 ноября, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендуют, находясь на улице обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды, не парковать автомобили под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, соблюдать осторожность.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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