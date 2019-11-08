8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по проекту продления Калининско-Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково.



Участникам голосвания предстоит ответить на 4 вопроса: поддерживают ли они проект продления метро в аэропорт Внуково, каким видом транспорта пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новым участком метро, и часто ли бывают в районах, где пройдет новый участок. При этом, москвичи могут указать свои предложения и замечания по проекту.



Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Протяженность участка составит 5,2 километра, на нем будет расположено две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Расположение новых станций согласовано с местными жителями и администрацией аэропорта. Новый участок линии улучшит транспортное обслуживание районов, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе.