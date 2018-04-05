5 апреля. Mossovetinfo.ru - Онлайн-запись стала самым популярным способом попасть к врачу в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Более 35 процентов всех записей на прием в поликлиники происходит через интернет. Всего с 2012 года этой возможностью москвичи воспользовались более 102 миллионов раз пользовались .



На прием можно также записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или непосредственно у врача в поликлинике.