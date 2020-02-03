3 февраля. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали городские предприятия, которые хотели бы посетить в рамках проекта «Открой#Моспром».



Больше всего москвичей хотели бы посетить предприятия по производству мороженного – это вариант выбрал 21% участников голосования. По 19% респондентов захотели посетить предприятия авиационной отрасли и кондитерские фабрики.



Также среди предприятий, которые хотят посетить москвичи, автомобилестроительные заводы, предприятия, производящие молочную продукцию, мебельные фабрики.



Впервые акция «Открой#Моспром» состоялась в марте 2019 года. В течение года свои двери для москвичей открыли 30 заводов и пять промышленных музеев, в том числе такие предприятия, как «Бабаевский», «Вимм-Билль-Данн», «Фаберлик», «Очаково», «Баскин Роббинс» и другие.