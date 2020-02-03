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Город (Москва и область)     03.02.2020 09:21

Москвичи назвали предприятия, которые хотели бы посетить в проекте «Открой#Моспром»

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Теги:  экскурсии  опросы  Активный гражданин  предприятия 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали городские предприятия, которые хотели бы посетить в рамках проекта «Открой#Моспром».

Больше всего москвичей хотели бы посетить предприятия по производству мороженного – это вариант выбрал 21% участников голосования. По 19% респондентов захотели посетить предприятия авиационной отрасли и кондитерские фабрики.

Также среди предприятий, которые хотят посетить москвичи, автомобилестроительные заводы, предприятия, производящие молочную продукцию, мебельные фабрики.

Впервые акция «Открой#Моспром» состоялась в марте 2019 года. В течение года свои двери для москвичей открыли 30 заводов и пять промышленных музеев, в том числе такие предприятия, как «Бабаевский», «Вимм-Билль-Данн», «Фаберлик», «Очаково», «Баскин Роббинс» и другие.


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Карта места

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Теги: 
экскурсии  опросы  Активный гражданин  предприятия 

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