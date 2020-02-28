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Город (Москва и область)     28.02.2020 15:08

Москвичи подали более 500 заявлений на покупку дополнительных площадей по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  программа реновации  реновация жилья 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – В Московский фонд реновации подано 516 заявок на покупку дополнительных квадратных метров рамках программы реновации жилья, сообщили ИМ «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, в 2018 году в Фонд поступило 189 заявлений, 2019 году – 284 заявления, с начала 2020 года – 28 заявлений.

Левкин напомнил, что купить дополнительные площади в рамках программы реновации можно не только в момент переселения, но и спустя два года, после оформления новой квартиры в собственность. Для этого сформирован специальный квартирный фонд, который позволяет выбрать не только квартиру большей площади, но и новый район проживания. В настоящий момент в Фонд реновации поступило 15 таких заявлений.

Все участники программы реновации имеют право купить квартиру большей площади, чем у них была ранее с 10% скидкой. При этом, приобретаемая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.


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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  программа реновации  реновация жилья 

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