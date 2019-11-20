20 ноября. Mossovetinfo.ru – Москвичи на публичных слушаниях одобрили проекты кварталов по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкоплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



Публичные слушания по проектам кварталов реновации прошли 19 ноября в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского.



Княжевская отметила, что собрания участников публичных слушаний прошли в оживленной обстановке, участники задали проектировщикам вопросы по самому широкому кругу тем, а также высказали свои пожелания по проектам. Глава Москомархитектуры также напомнила, что пожелания по проектам жители могут направлять до 26 ноября в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Все эти пожелания и предложения также будут переданы разработчикам и будут тщательно изучены.