12 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких и туберкулеза.



Акция пройдет с 12 марта по 14 апреля и приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Также можно посетить школы и тематические лекции о профилактике и раннем выявлении туберкулеза. Кроме того, 23, 30 марта и 6 апреля во всех городских поликлиниках пройдут открытые диагностические дни с выполнением флюорографического обследования органов дыхания.



Со списком мест, где пройдет акция, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.