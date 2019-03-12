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Город (Москва и область)     12.03.2019 07:47

Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие

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Теги:  здоровье  здравоохранение 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких и туберкулеза.

Акция пройдет с 12 марта по 14 апреля и приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Также можно посетить школы и тематические лекции о профилактике и раннем выявлении туберкулеза. Кроме того, 23, 30 марта и 6 апреля во всех городских поликлиниках пройдут открытые диагностические дни с выполнением флюорографического обследования органов дыхания.

Со списком мест, где пройдет акция, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.


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Карта места

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Теги: 
здоровье  здравоохранение 

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