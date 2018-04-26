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Город (Москва и область)     26.04.2018 15:11

Москвичи выберут название для новой ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичи выберут название для 15-й линии столичной подземки. Соответствующее голосование началось в рамках проекта «Активный гражданин».

Участники решат, оставить ли рабочее название — «Кожуховская» — или переименовать ее в «Некрасовскую». Также можно предложить свой вариант.

Новая ветка будет включать в себя семь станций. Ожидается, что она улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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