26 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичи выберут название для 15-й линии столичной подземки. Соответствующее голосование началось в рамках проекта «Активный гражданин».



Участники решат, оставить ли рабочее название — «Кожуховская» — или переименовать ее в «Некрасовскую». Также можно предложить свой вариант.



Новая ветка будет включать в себя семь станций. Ожидается, что она улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец.