Москвичи забывали в праздники в метро скороварку и рыболовные снасти

Пассажиры московского метро оставили в поездах и на станциях 159 предметов во время новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.



Речь идет о детских игрушках, сувенирах, рыболовных крючках, украшениях и скороварке. Около 30 процентов вещей уже возвращено владельцам.