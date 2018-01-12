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Город     12.01.2018 13:46

Москвичи забывали в праздники в метро скороварку и рыболовные снасти

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Теги:  метро  метрополитен 

Пассажиры московского метро оставили в поездах и на станциях 159 предметов во время новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

Речь идет о детских игрушках, сувенирах, рыболовных крючках, украшениях и скороварке. Около 30 процентов вещей уже возвращено владельцам.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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