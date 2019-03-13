13 марта. Mossovetinfo.ru - Коммунальные службы приводят в порядок Москву после зимы. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Он отметил, что погодные условия в Москве позволяют коммунальным службам вести работы по приведению в порядок после зимы объектов дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры.



Для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения.