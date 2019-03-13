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Город (Москва и область)     13.03.2019 17:00

Москву после зимы убирают 200 вакуумно-подметальных машин

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Теги:  Петр Бирюков  Бирюков  ЖКХ 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Коммунальные службы приводят в порядок Москву после зимы. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что погодные условия в Москве позволяют коммунальным службам вести работы по приведению в порядок после зимы объектов дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры.

Для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения.


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Карта места

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Теги: 
Петр Бирюков  Бирюков  ЖКХ 

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