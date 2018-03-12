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Город (Москва и область)     12.03.2018 09:58

Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы

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Теги:  погода 

«Фобос»12 марта. Mossovetinfo.ru - До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг. Об этом сообщает центр погоды 

На столицу обрушится очередной снегопад, выпадет 7-9 миллиметров осадков. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

При этом в конце недели столицу ждут аномальные морозы. В ночь на пятницу ожидается до -15°, днем - до -10°. В выходные ударят январские морозы – под утро до -15…-20°, днем -5…-10°, что аномально низко.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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