2 октября. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в список 10 лучших мест на планете для осеннего путешествия по версии американского канала CNN, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Собянин отметил, что по мнению американских журналистов в Москве очень красивый осенний листопад.
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